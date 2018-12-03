Yoğun ihmal ünitesi!

Diyarbakır'da emekli olan evli ve 6 çocuk babası Ali Bozkurt (70), 22 Kasım'da rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapıldıktan sonra kalbine stent takılan Bozkurt, iki gün sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın yoğun bakım ünitesinde yatağından düşüp öldüğünü öne süren aile, hastane ve sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.