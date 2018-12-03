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Engelleri aştı

Kolunun biri eksik doğan Erdi Arslan, Ampute Milli Takım’ın kalesinde harikalar yarattı. Dünya ikinciliğine adını yazdırdı

Engelleri aştı
İzmir'de çocukken gittiği okulunda "yeteneklisin ama engelinden dolayı profesyonel olamazsın" denilen Erdi Arslan (29), engelleri aşmanın gururunu yaşıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, ilginç hikayeler peş peşe geldi. Bunlardan biri de Erdi Arslan'dı... Arslan, 7 yaşındayken futbol okuluna kaydoldu. Ancak, engelinden dolayı sporu bırakmak zorunda kaldı. Ama o yılmadı. 5 yıl önce 'nin ampute takımıyla yeşil sahaya döndü. Bu yıl milli takıma davet edildi. 'da düzenlenen 'nda ikinci olan milli takımın kadrosunda da yer aldı. Kalede başarılı kurtarışlar yaptı.



Ampute Milli Futbol Takımı'nın file behçişi Erdi Aslan, tek kolla bile gole izin vermiyor.

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