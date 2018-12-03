Engelleri aştı

İzmir'de çocukken gittiği futbol okulunda "yeteneklisin ama engelinden dolayı profesyonel olamazsın" denilen Erdi Arslan (29), engelleri aşmanın gururunu yaşıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, ilginç hikayeler peş peşe geldi. Bunlardan biri de Erdi Arslan'dı... Arslan, 7 yaşındayken futbol okuluna kaydoldu. Ancak, engelinden dolayı sporu bırakmak zorunda kaldı. Ama o yılmadı. 5 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ampute takımıyla yeşil sahaya döndü. Bu yıl milli takıma davet edildi. Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan milli takımın kadrosunda da yer aldı. Kalede başarılı kurtarışlar yaptı.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın file behçişi Erdi Aslan, tek kolla bile gole izin vermiyor.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın file behçişi Erdi Aslan, tek kolla bile gole izin vermiyor.
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