Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin günübirlik alanı işgal ettiği iddiasıyla Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, Cevizler Mahalle Muhtarı Mehmet Ak ve Hacı İsalı Mahalle Muhtarı Ali Güneş'le birlikte yaklaşık 100 kişi, söz konusu alanda dün basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Karacalar'ın muhtarı Tayyar Yılmaz, otelin halkın kullanımına ait olması gereken ve imar planında günübirlik alan olarak belirtilen bölgenin açılmasının ve kullanımının 30 yıldır engellediğini savundu. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermediğini öne süren Yılmaz, "Konunun Kamu Denetim Kurumu'na (Ombusmanlık) taşınması sonucunda ilgili alanların kamu yararına kullanılması gerektiği şeklinde karar alınarak ilgili bakanlığa karar tebliğ edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından da söz konusu alanın günübirlik alan olarak kullanılması konusunda karar çıkmıştır" dedi.