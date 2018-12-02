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hizmetçi

’da gözlükçü ’ın değerli eşyaları çalındı. , lı hizmetçi çıktı...

Hırsız hizmetçi
Temizliğe giden hizmetçi kadın evi soydu. Olay geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu'da yaşandı. Gözlükçü Elif Tombaş, polise başvurdu. Evinden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. 15 gün önce evine uyruklu Mübarekhon İsmailova'yı (33) hizmetçi olarak işe aldığını, kendisine ulaşamadığını söyledi. Polis, güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheliyi, Üsküdar'da gözaltına aldı. İsmailova'nın Tombaş'ı evde gizlice takip ederek ayna ile kasanın şifresini öğrendiği saptandı.




Değerli eşyalarını teslim alan gözlükçü Elif Tombaş, emniyet güçlerine teşekkür etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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