Hırsız hizmetçi

Temizliğe giden hizmetçi kadın evi soydu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Zeytinburnu'da yaşandı. Gözlükçü Elif Tombaş, polise başvurdu. Evinden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Mübarekhon İsmailova'yı (33) hizmetçi olarak işe aldığını, kendisine ulaşamadığını söyledi. Polis, güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheliyi, Üsküdar'da gözaltına aldı. İsmailova'nın Tombaş'ı evde gizlice takip ederek ayna ile kasanın şifresini öğrendiği saptandı.
Değerli eşyalarını teslim alan gözlükçü Elif Tombaş, emniyet güçlerine teşekkür etti.
Değerli eşyalarını teslim alan gözlükçü Elif Tombaş, emniyet güçlerine teşekkür etti.
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