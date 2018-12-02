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  • 02.12.2018 08:08

'da mahalleli polise saldırdı

'da aranan bir kişinin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından polise taş ve sopalarla saldıran kişiler, polis ekipleri tarafından dağıtıldı.

Adanada olaylı gece! Ortalık bir anda karıştı...

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı, Solaklı Mahallesi'nde Adana-Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde olan polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehanede kimlik sorgulaması yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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