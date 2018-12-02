Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı, Solaklı Mahallesi'nde Adana-Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde olan polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehanede kimlik sorgulaması yaptı.
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Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı, Solaklı Mahallesi'nde Adana-Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde olan polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehanede kimlik sorgulaması yaptı.
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