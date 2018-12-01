Kaza, saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek için karşıya geçmek isteyen Selvinaz Salman yönetimindeki 07 ADE 339 plakalı motosiklete, Anamur yönüne seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı.

AĞIR YARALANDI

Başında kask takılı olup olmadığı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Salman, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





Durumu ağır olan Salman daha sonra Alanya'ya sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Nihat K. ise işlemler için polis merkezine götürüldü.