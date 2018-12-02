Böbreklerin düşmanı: Obezite!

Vücutta süzgeç görevi üstlenen böbrek, insan yaşamında hayati önem taşıyor. Ancak hareketsizlik, yanlış beslenme alışkanlıkları, fazla kilo ve kronik hastalıklar böbreklere zarar veriyor. Ülkemizde her 7 kişiden biri, böbrek hastalığı ile mücadele ediyor. Özellikle hipertansiyon ve şeker hastalıkları, böbreğe zarar veriyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat, dünyada 500 milyon da kronik böbrek hastası olduğuna dikkat çekiyor. "Su içmek böbrek hastalığını tedavi etmez fakat önler. Bu yüzden güne su içerek başlayın ve önleminizi alın" diyor. Sağlıklı böbreklere için önerilerini sıralıyor:

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