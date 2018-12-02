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  • Son Güncelleme: 02.12.2018 16:32

un kilosu 250 liraya çıktı

Antalya'da kış aylarında bolca tüketilen ve hastalıktan koruyan un kilo fiyatı 250 lirayı buldu. İstanbul'da bazı otoban kenarlarında bile ağacı olan ıhlamurun kilosu 250 liraya çıkınca vatandaşlar gram ile almaya başladı.

Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı. Gram altın yaklaşık 200 liradan satılırken, kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı buldu. Altınla yarışan ıhlamurun fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle ıhlamur, aktarlardaki raflarda 40 ya da 100 gramlık paketler halinde yer aldı.

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