KKTC'de gece saatlerinde deprem oldu. Merkez üssünün Girne olduğu tespit edilen ve yerin yaklaşık 39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden duıyurduğu bilgiye göre, saat 03.16'da meydana gelen ve merkez üssü Girne olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi geçildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER



AFAD SON DEPREMLER

