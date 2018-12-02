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  • 03.12.2018 07:07

Son ler: 'de korkutan deprem! Girne sallandı

Geçtiğimiz günlerde Marmara Bölgesi'nde yaşanan in ardından, bir deprem de bu gece yarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () meydana geldi. Saat gece 03.16 sıralarında merkez üssü Girne olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

'de gece saatlerinde oldu. Merkez üssünün Girne olduğu tespit edilen ve yerin yaklaşık 39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinden duıyurduğu bilgiye göre, saat 03.16'da meydana gelen ve merkez üssü Girne olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi geçildi.

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