Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.12.2018 08:27

'da bir erkek cesedi bulundu

Seyhan'da bir apartmanın merdiveninde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede adının Cem Mustafa Hazel olduğu öğrenilen şahsın öldüğü tespit edildi.

Adanada erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAdana'da bir erkek cesedi bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar