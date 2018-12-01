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Yıldızlı pekiyi
Fransız aşçı Dominique Crenn, "Atelier Crenn" isimli restoranı 2011 yılında San Francisco'da hizmete açtı. Kısa sürede başarılarını katladı. 2016 yılında "dünyanın en iyi şefi" unvanını aldı. Dün de Michelin'in üç yıldızını alan ilk kadın aşçı olmanın gururunu yaşadı. Genç kadınlara ilham olmayı amaçladığını söyleyen Crenn, "Hiç kimsenin yolunuza çıkmasına izin vermeyin. Cinsiyetinizden bağımsız olarak ne isterseniz olabilirsiniz" açıklamasını yaptı.
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