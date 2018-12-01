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  • 01.12.2018 09:55

'de bu hafta! 1-7 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte güncel liste

'de bu hafta hangi ürünler indirimli? 1-7 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesini müşterilerinin beğenisine sunan A101, yayınladığı listede gıda ürünlerine ağırlık verdi.Gıda ürünlrinin yanında bayan tayt ve mobilya ürünleri de yer alıyor. Peki, Peki, A101'de hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

A101 1-7 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Böylelikle bu hafta hangi ürünlerin indirimli satılacağı belli oldu. Bu katalog arasında sadece haftasonu indirimli satılacak patatesin kilosu 2,40, domatesin kilosy ise 3,25 olacak. 10 TL ve üzerin alışverişlerde 8'li tuvalet kağıdını 17,95 yerine 8,95'e satan A101'de tüm mobilya ürünleri yüzde 15 indirimli satılacak. İşte A101 1-7 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (1-7 ARALIK 2018)

Bütün mobilya ürünlerinde yüzde 15 indirim kampanyası. Pappia 8 li parfümlü tuvalet kağıdını 17,95 TL yerine sadece 8,95 TL.

A101 1-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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