A101 1-7 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Böylelikle bu hafta hangi ürünlerin indirimli satılacağı belli oldu. Bu katalog arasında sadece haftasonu indirimli satılacak patatesin kilosu 2,40, domatesin kilosy ise 3,25 olacak. 10 TL ve üzerin alışverişlerde 8'li tuvalet kağıdını 17,95 yerine 8,95'e satan A101'de tüm mobilya ürünleri yüzde 15 indirimli satılacak. İşte A101 1-7 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (1-7 ARALIK 2018)

Bütün mobilya ürünlerinde yüzde 15 indirim kampanyası. Pappia 8 li parfümlü tuvalet kağıdını 17,95 TL yerine sadece 8,95 TL.

A101 1-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN