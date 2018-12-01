UNESCO mutluluğu

Türk Destanı 'Dede Korkut', UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destan, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun ise Dede Korkut türbesindeki eksikliklere dikkat çekti.
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