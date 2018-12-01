Bugünkü
Takvim

mutluluğu

UNESCO mutluluğu
Türk Destanı '', Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu 'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destan, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun ise Dede Korkut türbesindeki eksikliklere dikkat çekti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriUNESCO mutluluğu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar