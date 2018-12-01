Şam babası!

Çocuklarını çite bağlayarak ceza veren vicdansız baba, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Akılalmaz olay Osmaniye'de meydana geldi. Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yapan 3 yaşındaki Ahmet E. ve 5 yaşındaki ablası Ragad E.'yi evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı. Durumu fark eden bir vatandaş gözlerine inanamadı, polisi aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, abla kardeşi kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, hemen hastaneye kaldırıldı. Vicdansız baba ise gözaltına alındı.
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