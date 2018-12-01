Huzursuz bağırsak kadının kabusu

Günlük hayatı etkileyen, huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı ve dışkılama bozuklukları ile belirti veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, bu hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünü söylüyor. Sık sık yemek yemenin ve egzersiz yapmanın bağırsakların çalışmasını düzenlediğini vurguluyor. Bol sıvı tüketimi ve düzenli uykuyu öneriyor.
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