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Huzursuz kadının kabusu

Huzursuz bağırsak kadının kabusu
Günlük hayatı etkileyen, huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı ve dışkılama bozuklukları ile belirti veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, bu hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünü söylüyor. Sık sık yemek yemenin ve egzersiz yapmanın ların çalışmasını düzenlediğini vurguluyor. Bol sıvı tüketimi ve düzenli uykuyu öneriyor.
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