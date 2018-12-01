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  • 01.12.2018 18:28

Eminönü'nde kuyruğu!

'nun yılbaşı için belirlediği olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyenler Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eminönünde Milli Piyango kuyruğu!

'nun yılbaşı için belirlediği olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyenler Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yılbaşı bileti almak isteyenler soğuk hava aldırış etmeden, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Bilet alan bir kadının, büyük ikramiye kendisine çıktığın parayı yiyeceğini belirtirken bir diğer kadın ise "Sülalemi ihya edeceğim" dedi.

Çocuklarıyla birlikte bilet almaya gelen bir kişi de, "Çocuklarım ne isterse onu yapacağım" diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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