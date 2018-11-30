SANATÇI Yusuf İslam, İstanbul'a geldi. "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı"nda önemli mesajlar verdi. "İslamı seçtikten kısa süre sonra anladım ki bu kutsallıktan ilhamını alan liderliği bulmak, Müslüman birlik ve siyasi bütünlüğünü bulmak kadar zordu. Başkanlar, krallar, emirler ve başbakanların yanı sıra aktivistler, değişim çağrısı yapanlar ve alimler vardı. Bütün bunlara bakınca, en üretken ve ilham verici liderlik büyük ölçüde tarihte kalmış gibi görünüyordu. Tabii ki Türkiye hariç..." dedi.
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