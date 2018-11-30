Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun bbu haftaki çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçlarını merak ediyor. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'nun 580. hafta çekiliş sonuçlarına göre, şanslı numaralar neler? Yapılan açıklamaya göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. kez devretti. İşte 29 Kasım Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 KASIM 2018)

29 Kasım Süper Loto sonucu: 02 - 13 - 22 - 38 - 48 - 53

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 306 bin 685 lira 43 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 330 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 178 lira, 3 bilen 62 bin 892 kişi 15 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.