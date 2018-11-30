Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.11.2018 11:09

’i kullanacaklar dikkat! ’da kar bastırdı… İşte son durum

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve yolunun kesiminde ulaşım yavaşladı. TEM’in yönünün Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Kar bastırdı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi karla kaplandı. Sabah evlerinden çıktıklarında beyazlar içindeki şehri gören vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı D-100 yolu ve yolunun geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.



TEM'in yönünün Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle yoğunluğun yaşandığı D-100 yolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. Polis ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTEM’i kullanacaklar dikkat! Bolu’da kar bastırdı… İşte son durum
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar