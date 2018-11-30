Soğuk hava kalbi vuruyor

Kalp krizleri kış aylarında 3 kat artıyor. Prof. Dr. Ertan Ökmen, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Ökmen'in açıklamalarına göre, soğuk havalarda damarlar büzülüyor. Bu da tansiyonu yükseltiyor. Özellikle kış sabahlarında kan akışkanlığındaki değişim, hormonal faktörler, tansiyonun yüksek olması gibi pek çok faktör, kalp krizini tetikliyor. Risk faktörlerine sahip kişilerin kışın kalp krizini önlemek için şunlara dikkat etmesi gerekiyor: Kış sabahlarında çok daha dikkatli olun. İlaçlarınızı düzenli alın. Özellikle sabahları kar temizleme işini dinlenerek yavaş yavaş yapın, imkan varsa yapmayın.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.