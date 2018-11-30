Bugünkü
Takvim

Müdür bu ne!

’de ortaokul müdür yardımcısı, iki yi yakaladı. Dakikalarca şiddet uyguladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.



Dayakçı öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı... Olay İzmir'de yaşandı. Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y, iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir sini fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMüdür bu ne!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar