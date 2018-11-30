Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen oyunun bu haftaki çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Bu haftaki çekilişte 2.500.000 TL'lik büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Kazanan biletin satıldığı yer Ankara'nın Merkez ilçesi. İşte 29 Kasım Milli Piyango sonuçları...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 KASIM 2018)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

324062

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

082057

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

103678

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

165598 209605

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

310752 320012 469667

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

34355 40112 70379 71675 78512 79775

79806 90581 95848 96488

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0446 0728 1887 2261 2603 5648

7115 7767 7903 8369

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

111 163 314 369 489 583

654 660 842 904

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

09 41 53 58 63 64

92 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

3 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

024062 124062 224062 304062 314062 320062

321062 322062 323062 324002 324012 324022

324032 324042 324052 324060 324061 324063

324064 324065 324066 324067 324068 324069

324072 324082 324092 324162 324262 324362

324462 324562 324662 324762 324862 324962

325062 326062 327062 328062 329062 334062

344062 354062 364062 374062 384062 394062

424062