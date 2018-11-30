Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen oyunun bu haftaki çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Bu haftaki çekilişte 2.500.000 TL'lik büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Kazanan biletin satıldığı yer Ankara'nın Merkez ilçesi. İşte 29 Kasım Milli Piyango sonuçları...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 KASIM 2018)
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
324062
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
082057
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
103678
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
165598 209605
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
310752 320012 469667
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
34355 40112 70379 71675 78512 79775
79806 90581 95848 96488
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0446 0728 1887 2261 2603 5648
7115 7767 7903 8369
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
111 163 314 369 489 583
654 660 842 904
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
09 41 53 58 63 64
92 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
024062 124062 224062 304062 314062 320062
321062 322062 323062 324002 324012 324022
324032 324042 324052 324060 324061 324063
324064 324065 324066 324067 324068 324069
324072 324082 324092 324162 324262 324362
324462 324562 324662 324762 324862 324962
325062 326062 327062 328062 329062 334062
344062 354062 364062 374062 384062 394062
424062
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