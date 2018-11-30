Youtube'da 8.8 milyon abonesiyle en çok bireysel takipçiye sahip Enes Batur Sungurtekin hakkında üç ayrı suçtan soruşturma başlatıldı... Batur, 20 Ekim 2018 tarihinde kanalında bir video paylaştı. Söz konusu videoda amcasına, küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözler yağdırdı. Akrabasını çileden çıkarttı! Bu korkunç video üzerine duyarlı vatandaşlar Batur hakkında CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Enes Batur Sungurtekin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı...
Ünlü Youtuber Enes Batur'un, 'şaka videosu' çok fazla tepki almıştı. Bunun üzerine Batur videoyu kaldırmıştı...
Ünlü Youtuber Enes Batur'un, 'şaka videosu' çok fazla tepki almıştı. Bunun üzerine Batur videoyu kaldırmıştı...
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