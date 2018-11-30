Binbir surat Seher kıskıvrak

Ankara'da, 4 ilde kendisini savcı olarak tanıtan, savcı-hakim cübbesi ile fotoğraflarını paylaşan Seher Güner (50), polisin operasyonuyla yakalandı. İlkokul mezunu sahte savcının, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Evlilik sitelerinde sahte hesaplar açarak savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Güner'in bu yolla da kendisiyle evlenmek isteyenleri dolandırdığı öğrenildi.
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