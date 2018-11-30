Binbir surat Seher kıskıvrak

4 ilde kendisini savcı olarak tanıtan, savcı-hakim cübbesi ile fotoğraflarını paylaşanpolisin operasyonuyla yakalandı. İlkokul mezunu sahte savcının, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Evlilik sitelerinde sahte hesaplar açarak savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Güner'in bu yolla da kendisiyle evlenmek isteyenleri dolandırdığı öğrenildi.