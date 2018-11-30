BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Her hafta yeni ürünleri indirimli olarak satan BİM marketlerin 30 Kasım Cuma itibariyle müşterilerinin beğenisine sunduğu ürünler arasında oyun mouse'u, oyun klavyesi ve oyuncu kulaklğı dikkat çekiyor. Öte yandan ev hanımlarının da hoşuna gidecek ürünler aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Tava çeşitleri, baharatlık seti ve birçok mutfak araçları satışa çıktı. İşte BİM 30 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (30 KASIM 2018)

4 adet servis tabağı, 4 adet çıkur tabak, 4 adet pasta tabağı olmak üzere 12 parçadan oluşan Kütahya Porselen Rölyefli Yemek Takımı 49,90 TL. Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 16,90 TL. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Cam Kapaklı Sahan 32,90 TL. Chef's Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL. chef's Granit Efektli Tava 27,90 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz teflon iç kaplamaya sahip chef's 2'li Tava Seti 39,90 TL.

30 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN