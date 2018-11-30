Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı. Raporda ülkelerin hava gücü, en ince ayrıntısına kadar belirlendi. Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. Peki hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin hava güçleri...

30 Kasım 2018 Cuma, 11:46:05 Güncelleme: 12:13:01
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

Ülkelerin her türlü askeri hava araçları envanterinin gözler önüne serildiği raporda, savaş uçaklarının sayısı açıklandı. İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hamile sanılan genç kadının karnından çıkanlara kimse inanamadı!
Hamile sanılan genç kadının karnından çıkanlara kimse inanamadı!