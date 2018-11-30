Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı. Raporda ülkelerin hava gücü, en ince ayrıntısına kadar belirlendi. Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. Peki hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin hava güçleri...

30 Kasım 2018 Cuma, 11:46:05 Güncelleme: 12:13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





