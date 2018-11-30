Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? (Ülkelerin hava gücü)
Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı. Raporda ülkelerin hava gücü, en ince ayrıntısına kadar belirlendi. Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. Peki hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelerin hava güçleri...
30 Kasım 2018 Cuma, 11:46:05
Güncelleme: 12:13:01
Ülkelerin her türlü askeri hava araçları envanterinin gözler önüne serildiği raporda, savaş uçaklarının sayısı açıklandı. İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)
AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI
12 x EMB-314 (A-29)
SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)
ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI
94 x EUROFIGHTER
87 X TORNADO IDS
SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI
287 x A-10C
7 x AC-130J
28 x AC-130U/W
60 x B-1
20 x B-2
75 x B-52
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI
431 X F-15C/E
791 X F-16C
178 X F-22
28 X F-35A
SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A