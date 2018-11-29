Son dakika: Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle yol çöktü Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Sarıyer'de, gece saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sonrası yol çöktü. Alınan bilgiye göre, Rumeli Kavağı Mahallesi Tellibaba mevkisinde, sağanak nedeniyle yol çöktü. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin çalışması devam ediyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER