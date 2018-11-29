Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 911. hafta çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanan ikramiye bilgilerine göre, 5+1 bilen iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başı 348 bin 165 lira kazandı. İşte 28 Kasım Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (28 KASIM 2018)

28 Kasım Şans Topu sonucu: 11 - 13 - 18 - 29 - 34 + 14

Şans Topu'nun 28 Kasım 2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiye tutarı 696 bin 270 lira 10 kuruş olarak belirlendi. 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başı 348 bin 165 lira 05'er kuruş kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ve Malatya'nın Battalgazi ilçesinden satın aldıkları bildirildi.