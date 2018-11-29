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  • 29.11.2018 09:37
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 09:38

yorumları – 2018 Perşembe

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

Koç: Bugün kendini sadece günlük rutine ayak uydurmakla sınırlı tutma! İlişkilerin renklenirken, hayatına özellikle ortak ilgi alanlarını paylaştığın, fikirlerine önem verdiğin yeni insanlar katılabilir. Abartılı tavırların ve kendine has duruşun açıkçası bugün özellikle sosyal medyada birilerinin sana laf yetiştirmesine kadar uzanacak. Yaşamınıza güzellik katmak size iyi geliyor. Ufak bir dekorasyon değişikliği bile havanızı değiştirebilir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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