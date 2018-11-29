Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım 2018 Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...