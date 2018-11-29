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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 08:27

: 'den kar uyarısı! 'a kar ne zaman yağacak? 29 Kasım 2018

na ilişkin tahminleri yapan Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için , kar yağışı ve don uyarısında bulundu. Soğuk hava son günlerde tüm yurdu etkisi altına alırken, birçok bölgede yağış ve fırtına etkili oldu. Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımında seferler iptal olurken, Edirne'de son yılların en şiddetli yağışı nedeniyle sel felaketi yaşandı. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 8 derece birden düşeceğini açıklayan Meteoroloji, kar yağışı ve don uyarısı yaptı. Vatandaşlar bu uyarıların ardından ? Kar ne zaman yağacak? 'a mı? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte 29 Kasım 2018 Perşembe Türkiye geneli hava durumu...

Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım 2018 Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

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