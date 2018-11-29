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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 11:18

29 Kasım: İlk seri üretim Ford Model T'yi üreten mühendis kimdir? sorusu 12.30

ipucu sorusu belli oldu. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmanın ödülü 10 bin TL olacak. İpucu sorusu ise otomobil üzerinden geliyor. Peki, Hadi'nin, "İlk seri üretim Ford Model T'yi üreten mühendis kimdir?" ipucu sorusunun yanıtı nedir? İşte 29 Kasım sorusu ve yanıtı...

Ford Model Tyi üreten mühendis kimdir?

Ford Model T, 'nin ipucu sorusunda yer aldı. 12.30'da 10 bin TL ödül ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Dört silindirli ilk otomobil 1890 yılında yapıldı. İpucumuz bugün elektrikli modellerini kullanmaya başladığımız otomobillerin tarihinden geliyor. İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T'yi üreten mühendisin ismini bilen var mı?" denildi. İşte 29 Kasım sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 KASIM PERŞEMBE)

Soru: Ford Model T'yi üreten mühendis kimdir?

Cevap: Ford Model T, Henry Ford, Childe Harold Wills, Joseph A. Galamb ve Eugene Farkas tarafından tasarlanmıştır.

Ford Model T, Henry Ford'un Ford Motor Şirketi tarafından 1908-1927 arasında üretilmiş otomobil modeli olup; dünyanın en çok satan otomobilleri sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Aileye yetebilecek, bireysel kullanıma elverişli, idamesi kolay olması amaçlanarak tasarlanmış ve ilk seri üretimi düşük fiyatlandırılmıştı.

Üretici Ford Motor Company
Üretim 1908–1927
Montaj Detroit, Michigan
Highland Park, Michigan
Cork, İrlanda,
Manchester, İngiltere,
Berlin, Almanya
Kopenhag, Danimarka
São Bernardo do Campo, Brezilya
Geelong, Avustralya
Buenos Aires, Arjantin,
Toronto, Ontario,
Walkerville, Ontario
Tasarım Henry Ford, Childe Harold Wills, Joseph A. Galamb ve Eugene Farkas
Sınıf tam boyutlu araba, economy car
Gövde tipi 2-kapı touring (1909-11)
3-kapı touring (1912-1925)
4-kapı touring (1926-1927)
kapısız roadster (1909-11)
1-kapı roadster(1912-1925)
2-kapı roadster (1926-1927)
roadster pickup (1925-1927)
2-kapı coupé (1909-1912,1917-1927)
Town car (1909-1918)
C-cab wagon (1912)
2-(Center)kapı sedan (1915-1923)
2-kapı sedan (1924-1927)
4-kapı sedan (1923-1927)
coachbuilder
Düzen Önden motorlu, arkadan itiş düzeni
Motor 177 Cubic inch (2.9 L) 20 hp Sıralı-4
Şanzıman 2-vites planet dişli
Boyutlar
Dingil mesafesi 99.0 in (2515 mm)
Uzunluk 134 (3404 mm)
Curb ağırlık 1.200 pound (540 kg)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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