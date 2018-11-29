Ford Model T, Hadi'nin ipucu sorusunda yer aldı. 12.30'da 10 bin TL ödül ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Dört silindirli ilk otomobil 1890 yılında yapıldı. İpucumuz bugün elektrikli modellerini kullanmaya başladığımız otomobillerin tarihinden geliyor. İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T'yi üreten mühendisin ismini bilen var mı?" denildi. İşte 29 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 KASIM PERŞEMBE)

Soru: Ford Model T'yi üreten mühendis kimdir?

Cevap: Ford Model T, Henry Ford, Childe Harold Wills, Joseph A. Galamb ve Eugene Farkas tarafından tasarlanmıştır.

Ford Model T, Henry Ford'un Ford Motor Şirketi tarafından 1908-1927 arasında üretilmiş otomobil modeli olup; dünyanın en çok satan otomobilleri sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Aileye yetebilecek, bireysel kullanıma elverişli, idamesi kolay olması amaçlanarak tasarlanmış ve ilk seri üretimi düşük fiyatlandırılmıştı.

Üretici Ford Motor Company

Üretim 1908–1927

Montaj Detroit, Michigan

Highland Park, Michigan

Cork, İrlanda,

Manchester, İngiltere,

Berlin, Almanya

Kopenhag, Danimarka

São Bernardo do Campo, Brezilya

Geelong, Avustralya

Buenos Aires, Arjantin,

Toronto, Ontario,

Walkerville, Ontario

Tasarım Henry Ford, Childe Harold Wills, Joseph A. Galamb ve Eugene Farkas

Sınıf tam boyutlu araba, economy car

Gövde tipi 2-kapı touring (1909-11)

3-kapı touring (1912-1925)

4-kapı touring (1926-1927)

kapısız roadster (1909-11)

1-kapı roadster(1912-1925)

2-kapı roadster (1926-1927)

roadster pickup (1925-1927)

2-kapı coupé (1909-1912,1917-1927)

Town car (1909-1918)

C-cab wagon (1912)

2-(Center)kapı sedan (1915-1923)

2-kapı sedan (1924-1927)

4-kapı sedan (1923-1927)

coachbuilder

Düzen Önden motorlu, arkadan itiş düzeni

Motor 177 Cubic inch (2.9 L) 20 hp Sıralı-4

Şanzıman 2-vites planet dişli

Boyutlar

Dingil mesafesi 99.0 in (2515 mm)

Uzunluk 134 (3404 mm)

Curb ağırlık 1.200 pound (540 kg)