Reklam değil gerçek!

Knıckers (külot) adlı inek, dünya çapında şöhreti yakaladı. Avustralya'nın batısındaki hayvanın boyu 194 santimetre. Ağırlığı ise, 1400 kilo. Knickers'ın milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkedeki en büyük inek olduğuna inanılıyor. Knickers'ın boyutları aynı zamanda kurtuluşu da oldu. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev inek için yeterli tesisleri olmadığını söyledi ve mezbahadan kurtuldu. Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup'ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek. Knickers, ünlenince birçok süt firmasından reklam teklifi aldı!...
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