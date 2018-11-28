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  • 28.11.2018 09:24
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 09:52

: 'da yolunda beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu

'da yolunda bir beton viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikseri boşluğa düştü.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle Viyadük 24'ten boşluğa düştü.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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