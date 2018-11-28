Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikseri boşluğa düştü.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle Viyadük 24'ten boşluğa düştü.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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