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  • 28.11.2018 08:14

'den bu bölgelere uyarısı! Bugün 'da hava nasıl olacak?

na ilişkin tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Hava sıcaklıklarının son günlerde hızlı bir şekilde düşmesinin ardından üst üste uyarılar gelmeye başladı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarıları yapıldı. Vatandaşlar bu haberler üzerine ? 'da bugün hava nasıl? Kar yağacak mı? ? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 28 Kasım 2018 Türkiye geneli hava durumu...

Meteorolojiden bu bölgelere son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 28 Kasım 2018 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri yayınlandı. Sonbaharın son günlerini yaşarken düşen sıcaklıklarla birlikte yağış tüm yurdu etkisi altına almaya başlarken, vatandaşlar da önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Yağışın kara dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin araştırmalar yapan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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