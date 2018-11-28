Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 28 Kasım 2018 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri yayınlandı. Sonbaharın son günlerini yaşarken düşen sıcaklıklarla birlikte yağış tüm yurdu etkisi altına almaya başlarken, vatandaşlar da önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Yağışın kara dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin araştırmalar yapan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri...