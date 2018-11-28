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  • 28.11.2018 09:31

yorumları – 2018 Çarşamba

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Bugün bazı konularda önemli kararlar alman gerekebilir. Özellikle çalışma ortamında düzenini değiştirmeni gerektiren şartlar gündeme gelebilir. Ama işini sağlama alma önceliği olan biri olarak bu kararları ertelemek isteyebilirsin. Gün içinde teknoloji bazlı konularda sıkıntılar yaşarsan artık bam telinin atma noktasına gelebilirsin. Zayıf taraflarınızı gösterme istemiyorsunuz. Ancak sizi sevmeyen insanları kışkırtmak yerine uzlaşmaya çalışın.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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