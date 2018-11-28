Koç: Bugün bazı konularda önemli kararlar alman gerekebilir. Özellikle çalışma ortamında düzenini değiştirmeni gerektiren şartlar gündeme gelebilir. Ama işini sağlama alma önceliği olan biri olarak bu kararları ertelemek isteyebilirsin. Gün içinde teknoloji bazlı konularda sıkıntılar yaşarsan artık bam telinin atma noktasına gelebilirsin. Zayıf taraflarınızı gösterme istemiyorsunuz. Ancak sizi sevmeyen insanları kışkırtmak yerine uzlaşmaya çalışın.