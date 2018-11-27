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  • 28.11.2018 07:14
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 07:14

'da ! 17 kişi gözaltına alındı

Çankaya'da bulunan ve fuhuş yapıldığı iddia edilen bir masaj salonuna düzenlenen baskında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Ankarada fuhuş operasyonu

Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Bir süre binanın çevresi ile içeriye girip çıkanları gözetleyen polis ekipleri daha sonra binadan ayrılan üç kişiye kimliklerini göstererek ifadelerine başvurdu.

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