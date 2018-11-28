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Karabiber-bal saçlar ışıldar

Karabiber-bal saçlar ışıldar
Sağlıklı bir hayat isteyenler, çözümü doğada buluyor. Her derde deva bitkiler bazı besinler ile beraber tüketildiğinde şifa saçıyor. ABD Seattle Fred Hutchinson Araştırma Merkezi'ndeki araştırma sonucu doktorlar mucize ikilileri sıralıyor:

YUMURTA-ZERDEÇAL: Zerdeçal iltihapları giderir. Yumurtayla tüketildiğinde etkisini artırır.
TARÇIN-ELMA: Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
: Obeziteyi engeller.
: Saç dökülmesini önler.
: Hastalıklardan korur.

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