Karabiber-bal saçlar ışıldar

Sağlıklı bir hayat isteyenler, çözümü doğada buluyor. Her derde deva bitkiler bazı besinler ile beraber tüketildiğinde şifa saçıyor. ABD Seattle Fred Hutchinson Araştırma Merkezi'ndeki araştırma sonucu doktorlar mucize ikilileri sıralıyor:
YUMURTA-ZERDEÇAL: Zerdeçal iltihapları giderir. Yumurtayla tüketildiğinde etkisini artırır.
TARÇIN-ELMA: Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
KİMYON-YOĞURT: Obeziteyi engeller.
BAL-KARABİBER: Saç dökülmesini önler.
BİBERİYE-TAHIL: Hastalıklardan korur.
YUMURTA-ZERDEÇAL: Zerdeçal iltihapları giderir. Yumurtayla tüketildiğinde etkisini artırır.
TARÇIN-ELMA: Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
KİMYON-YOĞURT: Obeziteyi engeller.
BAL-KARABİBER: Saç dökülmesini önler.
BİBERİYE-TAHIL: Hastalıklardan korur.
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