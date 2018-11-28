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  • 28.11.2018 21:48

-Aydın otoyolundaki Selatin Tüneli'nde TIR devrildi

-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. 'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, tünel içinde devam eden çalışmalar nedeniyle İzmir yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Devrilen TIR ulaşımı durdurdu

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 PGD 79 plakalı tır, Belevi mevkisinde bulunan 3 kilometre uzunluğundaki 75. 'nin çıkışına 500 metre kala devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tünel içinde süren çalışmalar nedeniyle otoyolda İzmir yönüne ulaşım durdu.

Yolu trafiğe açmak için başlatılan çalışma sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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