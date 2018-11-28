Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 PGD 79 plakalı tır, Belevi mevkisinde bulunan 3 kilometre uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin çıkışına 500 metre kala devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tünel içinde süren çalışmalar nedeniyle otoyolda İzmir yönüne ulaşım durdu.
Yolu trafiğe açmak için başlatılan çalışma sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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