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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 00:11

Son dakika: Hadımköy’de ayakkabı fabrikasında korkutan

Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bulunan ayakkabı fabrikasında çıktı. Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikada, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.


Arnavutköy'de bir ayakkabı fabrikasının çatı katında çıkan , hasara neden oldu.

Haraçcı Hadımköy Yolu üzerindeki 4 katlı fabrikanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikada, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

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