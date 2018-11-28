Duyurdular! Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtına nedeniyle deniz yolu ulaşımında aksamaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00, 18.00 ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00, 20.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasındaki 07.15, 10.00, 14.00, 17.00 ve Geyikli-Bozcaada arasındaki 08.00, 11.00, 15.00, 18.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Bu arada yetkililer, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak devam ettiğini kaydetti.

Bölgede dünden bu yana etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buluyor.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada akşam saatlerinde yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli Misafirimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00 seferimizi ve 28.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.