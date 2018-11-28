Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.11.2018 20:10

Son dakika: 'den soğuk hava uyarısı! 29 Kasım nasıl olacak?

, nu merak eden vatandaşlar için bir uyarı yayınladı! Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtilirken, bazı bölgeler için de yağış uyarısı yapıldı! 29 Kasım Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den ve yurt geneli hava durumu raporu...

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı! 29 Kasım İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar