Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.
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