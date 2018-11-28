Dersimiz dayak

Kreşte dayak skandalı, tüyler ürpertti. Korkunç olay Ankara Etimesgut'ta 24 Temmuz'da meydana geldi. Hülya-Eren Emre E. çiftinin 3 yaşındaki çocukları N.O.E., eve geldiğinde öğretmeninin kendisine tokat attığını söyledi. Dehşete kapılan aile durumu savcılığa bildirdi. Dayakçı öğretmen Nurdan Ş. hakkında kasten yaralama suçundan dava açılmasına karar verildi. Tutuksuz yargılanan öğretmen, mahkemede suçlamaları kabul etti. "O gün astım krizine girdim. O esnada bir anlık refleksle N.O.'nun yanağına vurdum. Sonra pişman oldum" dedi. Kreşteki güvenlik kameraları da şiddet anını belgeledi. Öğretmene 3 bin lira para cezası ve kınama cezası verildi. Oğullarının yaşadığı şiddetten sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten anne-baba ise "Kreşlerin daha çok denetlenmesini istiyoruz" dedi.
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