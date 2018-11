On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın 851. hafta çekilişi sonularına göre, 10 bilen iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Çekiliş öncesi büyük ikramiye tutarı, 352 bin 566 lira 10 kuruş olarak açıklanmıştı. 10 bilen iki kişi çıkınca büyük ikramiye ikiye bölündü ve kişi başı 176 bin 283 lira 05'er kuruş kazanıldı. Peki, bu haftaki On Numara sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? Büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (26 KASIM 2018)

26 Kasım On Numara sonucu: 5, 8, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 36, 40, 45, 50, 55, 56, 59, 66, 69, 72, 78, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 176 bin 283 lira 5'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 327 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 931 kişi 122 lira 5'er kuruş, 7 bilen 19 bin 138 kişi 23 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 753 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 189 bin 795 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.