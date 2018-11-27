Koç: Pratik olmak adına başarılı bir gün... Üstesinden geleceğin birkaç iş varsa her şeyi kolaylıkla halledebiliyorsun, sıkıştığın noktalarda yardım almayı bilmelisin. Kendi kendine hallettiğin işlerin, etrafındakindeki insanlara da çok faydası dokunabilir ve sana bir hayli övgüde bulunabilirler. Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Arkadaşların sana jest yapmak isterlerse geri çevirme çünkü sen bunu hak ettin!