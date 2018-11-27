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  • 27.11.2018 09:49
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 09:50

yorumları – 2018 Salı

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

Koç: Pratik olmak adına başarılı bir gün... Üstesinden geleceğin birkaç iş varsa her şeyi kolaylıkla halledebiliyorsun, sıkıştığın noktalarda yardım almayı bilmelisin. Kendi kendine hallettiğin işlerin, etrafındakindeki insanlara da çok faydası dokunabilir ve sana bir hayli övgüde bulunabilirler. Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Arkadaşların sana jest yapmak isterlerse geri çevirme çünkü sen bunu hak ettin!

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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