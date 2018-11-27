BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Her hafta yeni ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan BİM marketin bu haftaki indirimli ürünler listesi geçtiğimiz gün yayınlanan katalog ile belli olmuştu. Ürünler 27 Kasım itibariyle müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM tarafından yayınlanan katalogda sadece 11 ürün görülüyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

Tariş 760 gram üzüm pekmezi 15,90 TL

Tariş 760 gram Harnup keçiboynuzu pekmezi 11,90 TL

Tariş 1 litre Acılı acısız şalgam suyu çeşitleri 2,95 TL

Tariş 250 gram kuru incir 9,95 TL

Tariş 360 gram İncir Reçeli 6,50 TL

Tariş 250 gram kuru Meyve kokteyli 5,95 TL

Tariş 300 mililitre cam şişe limon kolonyası 9,95 TL

Tariş 200 mililitre cam şişe yeşil çay zeytinyağı Kolonyası 9,95 TL

Yudum 500 mililitre Natürel sızma zeytinyağı 13,90 TL

Sütaş 1 kilogram peyniri 24,95 TL

Sütaş 350 gram tereyağı 16,45 TL