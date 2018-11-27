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  • 28.11.2018 04:17

Ege'de 4,4 büyüklüğünde

'nde 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde üç ayrı meydana geldi. Söz konusu depremden kısa süre sonra 02.24 ve 02.45'te de Kiklad takım adalarından İos açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

Egede korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.16'da merkez üssü 'ın Kiklad takım adalarından Amorgos'un güneyinde 4,4 büyüklüğünde oldu.

Söz konusu depremden kısa süre sonra 02.24 ve 02.45'te de Kiklad takım adalarından İos açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

İlk depremin yaklaşık 16 kilometre derinlikte diğer iki depremin ise yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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