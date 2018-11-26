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  • 26.11.2018 09:17

: 'den sel uyarısı! Güney Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere...

ile ilgili Genel Müdürlüğü tarafından yağış uyarıları yapıldı. Özellikle İstanbul, Güney Ege ve Batı Akdeniz başta olmak bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı. Haftanın ilk iş gününde hava durumu ile ilgili gelişmeleri merak eden vatandaşlar bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Ankara'da hava nasıl? Kar ne zaman yağacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 26 Kasım 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden sel uyarısı

Meteoroloji tarafından İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

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