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  • 26.11.2018 06:55

'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

'ta polislerin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışan bir sürücü, trafik polislerine çarparak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra kovalanan sürücü Pazar mevkiinde aracın hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Giresunda dur ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarptı.

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