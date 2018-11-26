KOÇ
Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Merkür ve Mars düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda sizi uyarıyor.. Bugün değişim içinde olmamalısınız. Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz. Biraz ılımlı tarzda hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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