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  • 26.11.2018 10:00

yorumları – 2018 Pazartesi

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

KOÇ

Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Merkür ve Mars düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda sizi uyarıyor.. Bugün değişim içinde olmamalısınız. Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz. Biraz ılımlı tarzda hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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