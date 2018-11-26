Hamburger kanser ediyor

Modern çağın getirdiği hastalıkların başında, kanser geliyor. Araştırmalara göre dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor. Engellenemez bir hızla artan bu hastalıkta, doğru beslenmek, kiloyu korumak ve spor yapmak kurtarıcı oluyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenmenin kanser riskini yarı oranda azalttığını gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Seda Dursun, kansersiz bir hayatın şifrelerini sıralıyor...



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