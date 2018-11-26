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Hamburger ediyor

adıyla bile korkutuyor! Fast food tarzı beslenme bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Kolon kanserine neden oluyor.

Hamburger kanser ediyor
Modern çağın getirdiği hastalıkların başında, kanser geliyor. Araştırmalara göre dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor. Engellenemez bir hızla artan bu hastalıkta, doğru beslenmek, kiloyu korumak ve spor yapmak kurtarıcı oluyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenmenin kanser riskini yarı oranda azalttığını gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Seda Dursun, kansersiz bir hayatın şifrelerini sıralıyor...
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